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Беглов лидирует на выборах губернатора Санкт-Петербурга

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Врио губернатора Санкт-Петербурга самовыдвиженец Александр Беглов лидирует на выборах главы города после обработки первых 0,1% протоколов. Об этом сообщает в воскресенье, 8 сентября, ТАСС со ссылкой на данные Центризбиркома (ЦИК) России.

Он набирает 83,61% голосов.

На втором месте идет кандидат Михаил Амосов, набирающий 11,23% голосов, а на третьем — Надежда Тихонова с 5,16% голосов.

Петербургская ЦИК зарегистрировала Беглова в качестве кандидата на должность губернатора города 8 июля. Он был назначен исполняющим обязанности губернатора в октябре 2018 года. Ранее Беглов являлся полпредом в Северо-Западном федеральном округе.

В единый день голосования 8 сентября в Санкт-Петербурге прошли выборы губернатора города. В общей сложности в этот день состоится более 5 тыс. выборов разного уровня в 85 регионах России. Избранным на должность руководителя субъекта России считается кандидат, которого поддержат более 50% голосов избирателей (достаточно 50% + 1 голос), участвовавших в голосовании.

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