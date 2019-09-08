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Пиляев побеждает на довыборах в Думу в Хабаровском крае

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Фото: центральный сайт партии ЛДПР
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Глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что по итогам обработки 33,61% протоколов участковых избирательных комиссий кандидат от партии ЛДПР Иван Пиляев лидирует на довыборах в Госдуму от одномандатного округа Хабаровского края. Об этом в воскресенье, 8 сентября, сообщает ТАСС.

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«Лидирует у нас представитель ЛДПР Пиляев Иван Сергеевич», — отметила Памфилова.

Уточняется, что Пиляев уже набрал 13 702 голоса. На второй позиции оказался кандидат от КПРФ Николай Платошкин (8135 голосов), на третьем месте Виктория Цыганова (4510 голосов).

Ранее 8 сентября сообщалось, что действующий губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров лидирует на выборах главы региона. Как следует из данных ЦИК, по итогам обработки 0,07% протоколов голоса за него отдали 65,64% избирателей.

Как сообщил журналистам председатель избирательной комиссии региона Виктор Черячукин, жалоб, связанных с выборами губернатора, в местный избирком не поступало.

В общей сложности в единый день голосования 8 сентября пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня в 85 регионах страны. Среди них — выборы 17 губернаторов, депутатов Мосгордумы и довыборы в Госдуму.

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