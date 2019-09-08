Данные о возгорании двигателя самолета в Шереметьево не подтвердились

Информация о том, что в московском аэропорту Шереметьево у самолета загорелся двигатель перед взлетом, не подтвердилась. Как сообщили в авиакомпании «Россия», на самом деле во время запуска второго двигателя произошел выброс продуктов сгорания авиационного топлива.

«На данный технические службы авиакомпании проводят расследование для выяснения причины произошедшего», — добавил представитель перевозчика.

Пассажирам было решено предоставить резервный борт, ожидается, что он вылетит после 21:30 мск.

Ранее в воскресенье, 8 сентября, источник РЕН ТВ сообщил, что двигатель самолета, который должен был отправиться из Шереметьево во Владивосток, загорелся прямо перед взлетом. При этом источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что возгорания не было, рейс отменили из-за неисправности.