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Песков объяснил причины ручного управления Путина в Приангарье

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин вынужден переходить на ручное управление в пострадавшей от паводка Иркутской области, поскольку в регионе «парадоксальная ситуация». Об этом в воскресенье, 8 сентября, он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

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Песков объяснил, что половина Тулуна находится в зоне ЧС, а вторая — нет, однако люди там тоже живут в подтопленных домах.

«Если идти по такой бюрократической схеме, то про вторую половину Тулуна никто говорить не будет, потому что по закону это не положено и такие решения может принять только президент», — цитирует его «РИА Новости».

По словам пресс-секретаря главы государства, когда российский лидер «видит людскую боль», он воспринимает ее как свою собственную проблему.

Путин прилетел в Иркутскую область 2 сентября, чтобы проверить ход восстановительных работ после паводков. Он пообещал жителям Иркутской области держать под личным контролем происходящее в регионе.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня после сильных дождей. В результате ЧП погибли 25 человек, 750 были госпитализированы, еще шестеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков. Общее число так или иначе пострадавших от паводков в регионе составило 45 тыс. человек.

В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка. По данным ГУ МЧС по региону, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.

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