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Журналиста Азара отпустили из полиции без составления протокола

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Полиция отпустила спецкора «Новой газеты» Илью Азара из отделения без составления протокола. Остальные задержанные вместе с ним остаются в участках. Об этом ТАСС рассказал их адвокат Михаил Бирюков в воскресенье, 8 сентября.

«Сейчас Азара отпустили без составления протокола. Часть остальных задержанных доставлена в отдел полиции по Тверскому району, а часть — в ОМВД «Мещанский». Сейчас выясняется вопрос о том, какова причина задержания», — рассказал Бирюков.

Юрист отметил, что, вероятно, остальные задержанные будут освобождены в ближайшее время, потому что их действия не попадают ни под одну статью КоАП России.

Илью Азара, участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, активистку Викторию Ивлеву, а также еще несколько человек задержали возле Тверской улицы в центре Москвы в воскресенье, 8 сентября. Причину задержания полиция не назвала. Всего правоохранительные органы применили меры в отношении 11 человек.

Ранее 8 сентября полиция задержала бывшую участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову вместе с ее знакомыми из-за сообщения о краже.

Илью Азара уже задерживали 2 сентября после участия в несанкционированной акции, прошедшей 31 августа в Москве. Митинг начался у станции метро «Чистые пруды» и завершился на Пушкинской площади. По данным полиции, на не согласованное с властями шествие пришло около 750 человек. Демонстрация стала шестым по счету массовым мероприятием оппозиции. До этого митинги проводились в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

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