В Гидрометцентре предупредили о смерчах на юге России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о возможности возникновения смерчей в море на юге страны. Как сообщил Вильфанд в воскресенье, 8 сентября, сейчас там есть все условия для появления этого явления.

«В начале сентября, когда температура воды около +26 градусов, создаются условия для неустойчивости, в этих ситуациях возникают смерчи на море», — цитирует синоптика телеканал «Звезда».

По данным Гидрометцентра, за счет прохождения фронтальных разделов в северокавказских республиках ожидаются интенсивные ливни. Из-за них в местных реках поднимется уровень воды.

В Краснодарском крае в ночь на 9 сентября ожидаются кратковременные дожди. Днем температура воздуха составит до +27 градусов.

Ранее 8 сентября Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшую неделю температура в Москве будет на 5 градусов превышать норму.