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В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Полиция задержала спецкора «Новой газеты» Илью Азара в центре Москвы недалеко от Тверской улицы. Об этом написала «Новая газета» в воскресенье, 8 сентября.

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Помимо Азара, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, а также активистку Викторию Ивлеву.

По словам Алехиной, она, Азар и Ивлева прошли металлодетекторы на Тверской улице, после чего их задержали полицейские без уточнения причин.

Группа из десяти человек вышла к Тверской улице в белых футболках с фотографиями людей, в отношении которых были возбуждены уголовные дела во время митингов оппозиции, проходивших в августе 2019 года. Как отметил Азар в своем telegram-канале, он в футболке не был и в «акции» участия не принимал.

Как пояснил Азар, полицейские не объяснили причину задержания, а сам он хотел «поддержать друзей на полчасика и домой ехать».

Ранее 8 сентября полиция задержала бывшую участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову вместе с ее знакомыми из-за сообщения о краже.

Илью Азара уже задерживали 2 сентября после участия в несанкционированной акции, прошедшей 31 августа в Москве. Митинг начался у станции метро «Чистые пруды» и завершился на Пушкинской площади. По данным полиции, на не согласованное с властями шествие пришло около 750 человек. Демонстрация стала шестым по счету массовым мероприятием оппозиции. До этого митинги проводились в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

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