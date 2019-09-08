В МВД к 17:00 поступило 315 сообщений о происшествиях на выборах

По состоянию на 17:00 мск 8 сентября с начала голосования по всей России в МВД поступило 315 сообщений о нарушениях на выборах, однако треть из них не подтвердилась. Об этом заявил на брифинге в Центризбиркоме (ЦИК) России генерал-полковник полиции, первый замминистра внутренних дел Александр Горовой, передает «Интерфакс».

«Я сразу отмечу, что две трети из них не относятся к компетенции внутренних дел. <...> Одна треть этих обращений, по предварительной проверке, не подтвердилась», — сообщил замглавы МВД.

Горовой добавил, что число происшествий в единый день голосования в стране снизилось почти на треть по сравнению с прошлыми годами. Оперативная обстановка в целом по России контролируется.

«Я могу отметить, что в изоляторах временного содержания находится более 10 тыс. человек, всем им было предоставлено право проголосовать. Проголосовали 27% [указанных] лиц», — приводит слова генерал-полковника ТАСС.

Ранее член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил о задержании в районе Дорогомилово мужчины, который напал на охранника одного из избирательных участков. По его словам, на муниципальных выборах в 2017 году этот же нарушитель покусал членов участковых избирательных комиссий. Всего в Москве в единый день голосования было зарегистрировано несколько мелких нарушений.

8 сентября в 85 российских регионах проходят более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе 17 губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, а в Москве — депутатов Мосгордумы. По итогам выборов должны быть замещены 47 608 депутатских мандатов и выборных должностей.