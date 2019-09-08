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Экс-командир борта номер один рассказал о питании Путина

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Бывший пилот первых лиц государства Владимир Федорушкин рассказал о питании, которое предлагают президенту России Владимиру Путину во время полетов. Экс-командир борта № 1 в передаче «Новые русские сенсации» на канале НТВ признался, что бывали моменты, когда глава государства был недоволен едой.

Федорушкин рассказал, что блюда для президента готовят заранее и доставляют на борт самолета в закрытых контейнерах. Во время полета пищу только разогревают, после чего подают президенту.

«Бывали случаи, когда Владимир Владимирович говорил: «Опять эта пища!» Ему хотелось что-то повкуснее, поострее. Приедалось», — отметил Федорушкин.

Он добавил, что первые лица государства во время полетов едят очень мало, если только речь не идет об особо длинных перелетах.

Федорушкин также рассказал о самом сложном полете за всю его карьеру. Следуя из Москвы в Санкт-Петербург, где у главы государства была назначена важная встреча, президентский Ил-96 попал в зону сильной турбулентности. Из-за этого при посадке он мог вылететь за пределы посадочной полосы, однако самолет удалось успешно посадить в аэропорту Пулково.

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