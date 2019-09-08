ЦИК отвергла связь выборов в Волгоградской области со смертью кандидата

Смерть 49-летнего кандидата в депутаты Волгоградской областной думы Вадима Чистякова не связана с его политической деятельностью. Об этом заявил глава регионального отделения ЦИК России Виктор Черячукин в воскресенье, 8 сентября.

«К работе избирательной комиссии это не имеет отношения. Некоторые пытаются воспользоваться такой трагедией, чтобы увязать это с выборами, но эти события абсолютно между собой не связаны», — приводит его слова ТАСС.

В региональной ЦИК отметили, что Чистяков скончался после планового обхода избирательных участков Волгоградской области в единый день голосования.

О смерти Вадима Чистякова стало известно 8 сентября. Сообщалось, что ему стало плохо во время спора с членом одной из избирательных комиссий о нарушениях на участке. Соратники политика уточнили, что в последние дни он упоминал о проблемах с сердцем.

В воскресенье, 8 сентября, в России проходит единый день голосования. В 85 регионах России пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе выберут 17 губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, а в столице проголосуют за депутатов Мосгордумы.