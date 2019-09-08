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ДНР обвинила украинских военных в обстреле миссии ОБСЕ

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Украинские силовики открыли огонь из гранатомета в сторону миссии ОБСЕ. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Ринат Айгистов.

Инцидент произошел в районе Ясиноватой, рассказал Айгистов. Одна из гранат разорвалась в 100 м от машины, передает «РИА Новости».

Представитель ДНР не назвал точную дату случившегося, но заявил, что это произошло на текущей неделе.

Ранее 8 сентября две жительницы ДНР нашли неразорвавшийся снаряд в огороде. В результате детонации одна из них скончалась от осколочных ранений, другая получила травмы.

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