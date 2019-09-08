Фестиваль «Наши в городе» собрал 100 тыс. человек в первый день

Музыкальный фестиваль «Наши в городе», который проходит в Москве 7 и 8 сентября, в первый день посетило 100 тыс. человек. Об этом сообщается в пресс-релизе организатора фестиваля радиостанции «НАШЕ Радио».

В первые выходные сентября Москва отпраздновала День города. К 872-летию столицы «НАШЕ Радио» организовала фестиваль «Наши в городе». Его сцена и площадки расположились от Каланчевской улицы и Комсомольской площади вдоль проспекта Академика Сахарова и до Садового кольца.

7 сентября участие в фестивале приняли Найк Борзов, музыкальные группы «Мураками», Zdob si Zdub, а завершил субботний концерт Вадим Самойлов. 8 сентября музыкальная программа «Наши в городе» завершится часовым выступлением Гарика Сукачева.

Помимо музыки, гостей фестивaля ждали и другие развлекательные программы.

На проспекте Академика Сахарова была открыта зона Workout. Гости принимали участие в тренировках по воркауту, мастер-классах и лекциях от профессиональных трюкменов России и лично от рекордсмена Книги рекордов Гиннеса по подтягиванию на перекладине Виктора Филиппова.

Внимание любителей экстремальных и зрелищных шоу привлекли участники крупнейших спортивных событий России и СНГ. Участникам мероприятия стали новаторы фристайла-мотокросса и команда профессиональных спортсменов MadMan.

Очередь выстроилась у площадки «Кастом конвенция», где можно было увидеть несколько десятков уникальных авто- и мотоэкспонатов.

В шатре Фонда Валентина Серова прошли творческие мастер-классы для всей семьи. Здесь гости фестиваля попробовали свои силы в создании картин в различных техниках, объемных открыток и аппликаций.

3 сентября певец Валерий Сюткин пригласил москвичей и гостей столицы отпраздновать День города на фестивале «Наши в городе». Певец пообещал исполнить композиции «Московский бит», «Стиляга из Москвы», «Москва-Нева».