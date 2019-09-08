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Отказавшаяся выступать в России Катамадзе призналась в любви к россиянам

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Грузинская певица Нино Катамадзе, отказавшаяся выступать в России, заявила, что любит своих российских поклонников. В этом она призналась в эфире украинского телеканала «1+1».

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«Это очень тонкая, деликатная, сверхважная тема не только в моей музыкальной жизни, но и между странами, между людьми, между близкими людьми. И после моего решения я хочу сказать, что я люблю своих слушателей, которые живут в России», — сказала певица.

30 июня сообщалось, что Катамадзе решила больше не выступать в России после того, как в Тбилиси прошел ряд антироссийских акций. 22 июня артистка выступила в Москве на фестивале «Усадьба Jazz», после чего подверглась критике со стороны соотечественников. При этом, несмотря на свои заявления, Катамадзе не отменила концерт, который должен состояться в Москве в марте.

20 июня в Тбилиси начались массовые акции протеста. Поводом стало то, что во время сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера парламента Грузии. Ситуация вызвала недовольство ряда политических партий.

Позже в центре Тбилиси были совершены нападения на отель российской делегации и на российских журналистов. Также оппозиция устроила штурм здания парламента с требованием отставки спикера.

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