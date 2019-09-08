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В Волгоградской области скончался кандидат в депутаты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Кандидат в депутаты Волгоградской областной думы умер после планового обхода избирательных участков. Об этом сообщил секретарь облизбиркома Анатолий Ярылкин.

Ярылкин рассказал журналистам, что обстоятельства случившегося выясняются. Он выразил соболезнования родным и близким покойного, передает ТАСС.

По информации регионального портала «Волгоград онлайн», скончался 49-летний Вадим Чистяков, баллотировавшийся от КПРФ. В областном комитете партии рассказали, что ему стало плохо во время спора с членом одной из избирательных комиссий о нарушениях на участке. Соратники Чистякова уточнили, что он в последние дни упоминал о проблемах с сердцем.

В воскресенье, 8 сентября, в России проходит единый день голосования. В 85 регионах России пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе выберут 17 губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, а в столице проголосуют за депутатов Мосгордумы.

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