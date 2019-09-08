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Нурмагомедов победил Порье и подтвердил чемпионский статус UFC

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Российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Дастином Перье в бою смешанного стиля, чем защитил свой титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Об этом сообщается в официальном аккаунте организации в Twitter в субботу, 7 сентября.

Бой прошел в рамках турнира UFC 242 на площадке The Arena в Абу-Даби. Хабиб одолел Перье при помощи удушающего приема в третьем раунде.

После объявления вердикта судей спортсмен в порыве чувств выпрыгнул из октагона, чтобы отпраздновать результат поединка с членами своей команды.

6 октября 2018 года россиянин одержал схожую победу над ирландцем Конором Макгрегором. С применением удушающего приема Нурмагомедов победил соперника в четвертом раунде в рамках турнира UFC 229 и защитил титул чемпиона.

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