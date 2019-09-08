Вильфанд рассказал о нетипичной для сентября погоде в Москве

В течение предстоящей недели температура воздуха в европейской части будет на пять градусов выше нормы. Об этом в воскресенье, 8 сентября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«С понедельника и в течение последующих дней четырех, практически до конца рабочей недели, однородный режим погоды: переменная облачность, без осадков, ночные температуры около 8–13 градусов тепла и дневные — до 20–25 градусов тепла», — цитирует Вильфанда ТАСС.

По его словам, такая погода нехарактерна и нетипична для этого времени года.

В целом, по данным Гидрометцентра, в европейской части России температура в течение месяца будет на 1–2 градуса превышать норму.

2 сентября синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец поделился прогнозом на предстоящую зиму. По его словам, зима в России будет слякотная и теплая, с гололедом, околонулевой температурой и вероятностью ледяных дождей.