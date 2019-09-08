Прямой эфир
Сюжет:

Вильфанд рассказал о нетипичной для сентября погоде в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В течение предстоящей недели температура воздуха в европейской части будет на пять градусов выше нормы. Об этом в воскресенье, 8 сентября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Исправить с помощью зонда: точность прогнозов погоды вырастет вдвое
Новую систему уже внедряет Росгидромет

«С понедельника и в течение последующих дней четырех, практически до конца рабочей недели, однородный режим погоды: переменная облачность, без осадков, ночные температуры около 8–13 градусов тепла и дневные — до 20–25 градусов тепла», — цитирует Вильфанда ТАСС.

По его словам, такая погода нехарактерна и нетипична для этого времени года.

В целом, по данным Гидрометцентра, в европейской части России температура в течение месяца будет на 1–2 градуса превышать норму.

2 сентября синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец поделился прогнозом на предстоящую зиму. По его словам, зима в России будет слякотная и теплая, с гололедом, околонулевой температурой и вероятностью ледяных дождей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Москвичам пообещали еще неделю теплой и сухой погоды
Температура на большей части планеты поднимется осенью выше нормы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019