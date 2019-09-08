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Москалькова предложила отрегулировать обмен заключенными между РФ и Украиной

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Фото: ТАСС/Анна Марченко
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Российский омбудсмен Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение между Россией и Украиной, которое бы позволило на паритетных началах прекращать уголовное преследование граждан обеих стран, желающих вернуться домой. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на ее сайте.

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По словам Москальковой, заключение такого договора «представляется целесообразным».

Омбудсмен подчеркнула, что обмен заключенными между Россией и Украиной стал новой страницей в отношениях между странами, однако работу необходимо продолжать, поскольку в украинских местах принудительного содержания остались другие россияне. Чтобы избежать нарушений и спекуляций, необходим договор, который бы регулировал эти вопросы, пояснила она.

7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными по формуле «35 на 35». Среди прочих в Киев вернулись украинские моряки, которые были задержаны в прошлом году за нарушение границы России в Черном море.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, он и российский лидер Владимир Путин выполнили всё, что обещали.

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