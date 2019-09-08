Синоптики рассказали о погоде в Москве 8 сентября 

Облачная погода без осадков при температуре до +23 градусов ожидается в воскресенье в Московском регионе. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

Днем температура в столице составит от +21 до +23 градусов, ночью опустится до +10…+12 градусов.

В Московской области ожидается +20…+25 градусов днем и +7… +12 градусов ночью.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба.

2 сентября синоптики пообещали, что в первую неделю осени в Москве сохранится летняя погода с температурой до +25 градусов.