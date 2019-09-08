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СМИ сообщили о создании списка нарушающих санкции против КНДР и Ирана судов

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Международная морская организация (IMO) начала собирать базу данных, в которой можно будет проверить, нарушает ли то или иное судно санкции ООН. Об этом в воскресенье, 8 сентября, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники.

В частности, в список попадут суда, связанные с КНДР и Ираном.

Списком смогут воспользоваться все государства – члены ООН.

Считается, что такие меры помогут бороться с обходом ограничений, действующих на так называемые страны-изгои.

31 августа сообщалось, что Соединенные Штаты внесли в санкционные списки иранский танкер Adrian Darya 1, который ранее был задержан в Гибралтаре, а после освобожден местными властями. Судно подозревают в доставке иранской нефти в Сирию в обход санкций Евросоюза.

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