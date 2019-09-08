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В «Лужниках» открылся новый Дворец водных видов спорта

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В московских «Лужниках» открыли новый Дворец водных видов спорта. Президент РФ Владимир Путин приехал осмотреть комплекс и пообщаться со спортсменами.

Комплекс построен на месте старого бассейна, где прошло 3 чемпионата мира. Архитектурные традиции советских времен сохранены. Фасады украшены орнаментом из колец, напоминающих об Олимпиаде-80. Исторические барельефы здания также сохранены и отреставрированы.

Новый 6-этажный комплекс занимает площадь 56,5 тыс. кв. метров. Внутри три бассейна, аквапарк с девятью горками, спортзалы, SPA-зоны, фудкорт.

Для посетителей центр откроется до конца 2019 года.

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