В США енот на 20 часов захватил дом судьи

В американском городе Роузбад, штат Техас, енот на 20 часов захватил дом местного судьи Мэттью Райта. Эту историю сам мужчина рассказал в Facebook.

Животное пробралось в дом к Райту в пять часов утра в понедельник 2 сентября. Мужчина долгое время пытался поймать енота, чтобы он перестал портить вещи.

В соцсети Райт объявился только ближе к ночи и рассказал, как проходят попытки поимки незваного гостя.

«Мы зашли в тактический тупик. Мы решились на стратегическое отступление: расставили ловушки в надежде, что враг рискнет выбраться за едой. Первый, кто скажет, что этот преступник — милаха, получит нового питомца», — написал он.

Судья выложил для него дорожку из лакомств прямо к входной двери, однако план не сработал. Енот проигнорировал ловушку и уснул на карнизе.

Спустя 20 часов и несколько тщетных попыток поймать енота противостояние закончилось, и животное оказалось в клетке.

«Он будет заключен на срок от 20 до 30 (минут), после чего получит условно-досрочное освобождение с запретом на нелегальные проникновения», — пошутил Райт.

7 сентября жители канадской провинции Онтарио начали жаловаться на нетрезвых енотов. По их словам, животные шатаются при ходьбе и спят на газонах.