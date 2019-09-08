Медики рассказали о лечебных свойствах водки

Водка – лучшее средство при лечении остеохондроза, уверяют специалисты.

По их словам, водочные компрессы во время обострения этой болезни помогают снять отеки и согреть больную область, снизив болевые ощущения.

Остеохондроз может возникать при малой подвижности организма, неправильно принятой во сне позе или сидячей работы. Усугублять ситуация могут неправильное питание и упражнения.

Люди с таким диагнозом не только испытывают боли в спине и в шее, беспокоить могут неприятные ощущения в плечах и руках. В первую очередь для лечения заболевания врачи советуют отказаться от курения и употребления спиртного.

Однако такой крепкий напиток, как водка, может и принести пользу.

По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».

Держать такой компресс стоит не менее двух часов.

В августе терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин рассказал о связи употребления алкоголя с развитием онкологических заболеваний.