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В Челябинске демонтировали киоск с человеком внутри

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Фото: youtube.com/newsHShD
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В Челябинске киоск демонтировали вместе с находящимся внутри человеком. Об этом 7 сентября сообщил портал «74.ru».

На опубликованном порталом видео голос за кадром предупреждает о находящемся человеке внутри сооружения.

«Вы его убьете, там человек внутри, в павильоне», — говорит он.

После этого киоск загрузили на платформу и повезли на стоянку через весь город.

Комментируя ситуацию, собственник сооружения рассказал, что молодой человек пришел помогать продавцу. Он хотел вынести холодильник, но в этот момент павильон закрыли и начали погрузку.

В свою очередь пресс-служба городской администрации заявила, что мужчина запрыгнул в киоск, когда тот уже погрузили на транспортное средство. Полиция проводит проверку инцидента.

В прошлом году в Москве эвакуировали автомобиль с запертой в нем собакой.

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