На Кипре утонула трехлетняя россиянка

На Кипре утонула трехлетняя девочка из России. Об этом 7 сентября сообщает ТАСС.

По имеющейся информации, инцидент произошел в бассейне одного из домов в деревне Аргака. Ребенка без сознания нашли в воде. Сразу после этого родные вызвали скорую, однако врачи так и не смогли его спасти.

Девочка родилась в России, но проживала на Кипре вместе с родителями. В настоящий момент выясняются обстоятельства ее гибели.

28 августа стало известно о смерти девочки из Санкт-Петербурга, руку которой затянуло в трубу в бассейне турецкого отеля. Вытащить ребенка из воды удалось только через несколько минут. Очевидцы утверждают, что сотрудники отеля не пытались помочь.