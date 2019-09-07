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На Кипре утонула трехлетняя россиянка

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Фото: Depositphotos
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На Кипре утонула трехлетняя девочка из России. Об этом 7 сентября сообщает ТАСС.

По имеющейся информации, инцидент произошел в бассейне одного из домов в деревне Аргака. Ребенка без сознания нашли в воде. Сразу после этого родные вызвали скорую, однако врачи так и не смогли его спасти.

Девочка родилась в России, но проживала на Кипре вместе с родителями. В настоящий момент выясняются обстоятельства ее гибели.

28 августа стало известно о смерти девочки из Санкт-Петербурга, руку которой затянуло в трубу в бассейне турецкого отеля. Вытащить ребенка из воды удалось только через несколько минут. Очевидцы утверждают, что сотрудники отеля не пытались помочь.

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