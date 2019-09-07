Прямой эфир

В результате ДТП в Екатеринбурге пострадали два пешехода

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Автомобиль в Екатеринбурге после столкновения с другой машиной сбил пешеходов на тротуаре. Об этом 7 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД по городу.

В результате ДТП пострадали два пассажира, один из которых — несовершеннолетний, и два пешехода.

По данным Госавтоинспекции, авария произошла в 13:40 по местному времени (11:40 мск) на улице Шварца. Согласно предварительным данным, водитель Hyundai H-1 на регулируемом перекрестке при повороте налево столкнулся с Hyundai Solaris, которую отбросило на тротуар.

В результате ДТП пострадали два пассажира Solaris — 45-летняя женщина и 10-летний мальчик. Они доставлены в медучреждения, где им диагностировали ушибы. «Также пострадали два пешехода: 46-летний мужчина, который был доставлен в ГКБ № 24, и 26-летняя женщина. У мужчины медиками диагностирована рваная рана голени, а у женщины — перелом левой лодыжки», — уточнил собеседник ТАСС.

По обстоятельствам аварии проводится дознание, по его окончании будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Бурятии полицейский автомобиль попал в серьезное ДТП
Автомобиль сбил прохожих на тротуаре в Берлине

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019