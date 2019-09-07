В результате ДТП в Екатеринбурге пострадали два пешехода

Автомобиль в Екатеринбурге после столкновения с другой машиной сбил пешеходов на тротуаре. Об этом 7 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД по городу.

В результате ДТП пострадали два пассажира, один из которых — несовершеннолетний, и два пешехода.

По данным Госавтоинспекции, авария произошла в 13:40 по местному времени (11:40 мск) на улице Шварца. Согласно предварительным данным, водитель Hyundai H-1 на регулируемом перекрестке при повороте налево столкнулся с Hyundai Solaris, которую отбросило на тротуар.

В результате ДТП пострадали два пассажира Solaris — 45-летняя женщина и 10-летний мальчик. Они доставлены в медучреждения, где им диагностировали ушибы. «Также пострадали два пешехода: 46-летний мужчина, который был доставлен в ГКБ № 24, и 26-летняя женщина. У мужчины медиками диагностирована рваная рана голени, а у женщины — перелом левой лодыжки», — уточнил собеседник ТАСС.

По обстоятельствам аварии проводится дознание, по его окончании будет принято решение о возбуждении уголовного дела.