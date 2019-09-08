Президент РФ Владимир Путин посетил в «Лужниках» Дворец художественной гимнастики. Главу государства встретила главный тренер России по гимнастике Ирина Винер‑Усманова. Дворец работает с 18 июня, подготовка к соревнованиям идет полным ходом.