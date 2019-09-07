Путин и Назарбаев посетили павильон «Казахстан» на ВДНХ

Российский лидер Владимир Путин и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетили павильон «Казахстан» на ВДНХ.

У входа гостей встретили дети в национальных казахских костюмах.

7 сентября состоялось открытие здания после реставрации. Строение сочетает исторические элементы с современными архитектурными решениями.

Восстановили павильон по изначальному проекту.

Путин и Назарбаев заглянули в юрту, где развернули выставку ремёсел. Политики оставили запись в книге почетных гостей.

С 7 по 11 сентября в Москве - Дни культуры Казахстана.