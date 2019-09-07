Задержан подозреваемый в разбойном нападении на Памфилову

МВД сообщило о задержании подозреваемого в разбойном нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову. Им оказался уроженец одной из республик Средней Азии 1983 года рождения. В Россию мужчина приехал несколько лет назад на заработки. В ночь на пятницу, 6 сентября, он проник на террасу дома Памфиловой, несколько раз ударил ее электрошокером и скрылся. СК РФ продолжает расследование уголовного дела.