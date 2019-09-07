Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе

В Минске идут переговоры об отводе в два этапа сил и средств от линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, встречая вернувшихся из России заключенных, говорится в сообщении на сайте главы республики.

Зеленский также выразил надежду, что в итоге Украина «вернет не только людей, но и территории».

«Мы будем приближаться ко времени возвращения всех наших пленных и продолжать в минском процессе разведение войск [в Донбассе] двумя этапами: сначала Золотое — Петровское (название поселков в Донбассе. — Ред.), а потом — разведение по всей территории, и потом прекращение огня по всей территории и прекращение войны», — уточнил украинский лидер.

Также он отметил, что на втором этапе предстоит «серьезная работа», результатом которой станет освобождение и возвращение всех украинцев.

По словам Зеленского, во время телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным 7 сентября была достигнута договоренность о совместной работе в течение месяца. Президент Украины, слова которого приводит «Интерфакс», отметил, что он и его русский коллега сделали всё обещанное, не изменяя по ходу договоренности.

В этот же день состоялся обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Он произошел по формуле «35 на 35». Специальные борты с россиянами, удерживаемыми на Украине, и украинцами, освобожденными в России, приземлились во Внуково и Борисполе соответственно. В МИД России назвали обмен позитивным сигналом.