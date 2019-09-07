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Москалькова назвала завершенным обмен заключенными с Украиной

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Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова заявила о завершении обмена заключенными с Украиной. Она уточнила, что передача удерживаемых лиц прошла в субботу, 7 сентября, по формуле «35 на 35».

«Сегодня наступил, наконец, тот волнительный день, когда мы уже с уверенностью можем сказать, что взаимное возвращение граждан Украины и России состоялось», — цитирует Москалькову ТАСС.

Омбудсмен отметила, что обмен заключенными стал результатом почти трех лет огромного труда.

«И 11 июля, когда между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, наконец, была достигнута договоренность о решении вопросов, нам, уполномоченным по правам человека в России и на Украине, спецслужбам, внешнеполитическим ведомствам, конечно, стало легче работать», — отметила Москалькова.

Уполномоченный добавила, что расследование примерно половины уголовных дел, фигурантами которых стали участвовавшие в обмене лица, еще продолжается. По ее словам, было бы замечательно, если бы все уголовные дела в обеих странах закрыли за отсутствием состава преступления. Но это — «вопрос завтрашнего дня», подчеркнула она.

7 сентября самолет с освобожденными Киевом россиянами прибыл в Москву, тем временем борт с освобожденными украинцами приземлился в аэропорту Борисполь. Обмен заключенными поприветствовали в Кремле и в Европарламенте.

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