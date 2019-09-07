В Европарламенте рассказали о значении обмена между Москвой и Киевом

Обмен задержанными и осужденными, состоявшийся между Россией и Украиной 7 сентября, свидетельствует о снижении напряженности в отношениях двух стран. Об этом заявил глава Европарламента Давид Сассоли.

«Мы приветствуем это как шаг в правильном направлении и признак снижения напряженности между двумя странами», — цитирует его ТАСС.

Сассоли признался, что «с облегчением и глубокой радостью» воспринял новость об обмене.

Кроме того, он с нетерпением ждет встречи с режиссером Олегом Сенцовым, осужденным в России за терроризм, чтобы вручить украинцу премию имени Сахарова, которую ему присудили в октябре 2018 года.

7 сентября состоялся обмен заключенными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35». Удерживаемые Киевом россияне вылетели из аэропорта Борисполь, осужденные Москвой украинцы — из Внуково, оба спецборта уже приземлились в двух столицах.

По словам первого украинского омбудсмена Нины Карпачевой, 19 россиян были отпущены под личное поручительство, а 16 — помилованы президентом Украины Владимиром Зеленским. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отмечала, что расследование примерно половины уголовных дел продолжается.

Зеленский заявил, что в день обмена разговаривал по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, они «сделали всё, что обещали, не изменяя по ходу договоренности». Также Зеленский допустил второй этап обмена и рассказал о процессе разведения войск на юго-востоке Украины.

В российском МИДе состоявшийся обмен назвали позитивным сигналом, за которым должны последовать шаги по выведению двусторонних отношений из кризиса. В ведомстве выразили надежду, что «привычка винить Россию во всех бедах Украины» останется в прошлом.

Ранее был опубликован список выданных Россией украинских заключенных.