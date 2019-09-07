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Кошка Маша прилетела в Киев в рамках обмена заключенными

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Фото: TASS/Zuma
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В рамках обмена заключенными между Россией и Украиной в Киев прилетели не только люди, но и кошка Маша. Об этом рассказала экс-омбудсмен Украины, вице-президент Европейского института омбудсмена Нина Карпачева.

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По данным адвоката, Кирилл Вышинский не включен в списки на предстоящий обмен

По словам Карпачевой, кошку по кличке Маша «в гуманитарных целях» передали в Россию одному из заключенных.

«Он провел с ней несколько тяжелых лет и очень просил, чтобы эту кошку можно было забрать с собой, мы помогли ему решить этот вопрос», — цитирует ее «РИА Новости».

Ранее самолеты с участниками обмена приземлились в Москве и Киеве. По словам российского омбудсмена Татьяны Москальковой, в гуманитарной акции участвовали по 35 граждан двух стран.

Полные списки участников обмена пока не обнародованы. Известно, что в Россию вернулись журналист Кирилл Вышинский и свидетель по делу MH17 Владимир Цемах. В Киев прилетел в том числе осужденный в России за терроризм Олег Сенцов.

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