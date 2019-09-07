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Вице-президента словацкого футбольного клуба оштрафовали за нацистское приветствие

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Фото: facebook.com/ivan.kmotrik
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Вице-президент футбольного клуба «Слован» (Братислава, Словакия) Иван Кмотрик оштрафован на €5 тыс. за жест нацистского приветствия.

Инцидент произошел после матча с «Ружомбероком» в финале кубка страны в мае 2018 года, во время празднования победы «Слована», передает «РИА Новости».

Суд признал функционера виновным в проявлении сочувствия к движению, «направленному на подавление фундаментальных прав и свобод человека». Если он откажется платить штраф, это может привести к шестимесячному заключению.

В октябре 2018 года житель Ставропольского края стал фигурантом уголовного дела за опубликованное в соцсетях фото с рукой, поднятой в нацистском жесте, сделанное возле мемориала героям Великой Отечественной войны.

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