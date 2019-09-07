Мэр Днепра открыл ставший предметом спора с Зеленским мост

Мэр города Днепр Борис Филатов открыл мост, из-за которого ранее поспорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщает в субботу, 7 августа, «Днепр вечерний», Филатов опубликовал видеообращение, в котором рассказал о победе в споре.

«Кто выиграл этот спор? Только Днепр и никто больше. Город, который я так люблю», — заявил градоначальник.

Филатов добавил, что никогда не держался за пост мэра и готов покинуть его, например, если в городе не появится аэропорт. «Потому что Днепр хочет летать, а ему обрезали крылья», — сказал Филатов.

Как передает «Газета.ру», на мосту со стороны левого берега появилась инсталляция в виде кресла мэра, на которое тот поспорил с Зеленским.

12 июля во время визита Зеленского в Днепр Филатов пообещал ему закончить ремонт моста до дня города — 14 сентября. Президент и мэр заключили пари, согласно которому Филатов обязался уйти в отставку, если мост не откроют в срок.

Жители Днепра ждали открытия моста через одноименную реку с 1993 года, поскольку ремонт сооружения постоянно откладывался.