Подлодку «Великий Новгород» отправят на дополнительный ремонт

Подлодка Черноморского флота (ЧФ) проекта 636.3 «Великий Новгород» должна будет повторно пройти ремонт из-за срыва резинового покрытия по правому борту. Об этом ТАСС рассказал источник в силовых структурах Крыма.

Покрытие нужно для поглощения шумов и обеспечения акустической незаметности субмарины, рассказал собеседник журналистов. При постановке подлодки в док в июле было обнаружено, что его часть сорвана. Для замены потребуется новый ремонт. Он пройдет ориентировочно через два месяца.

Источник не уточнил, что могло стать причиной повреждения, но рассказал, что сам корпус судна не пострадал.

Плановый ремонт «Великого Новгорода» завершен в конце августа. Подлодку вывезли с завода, чтобы не срывать работы по другим однотипным субмаринам.

До апреля 2019 года «Великий Новгород» в течение полутора лет находился в составе российской Средиземноморской эскадры, в которую вошел после межфлотского перехода с Балтики. В составе соединения подлодка наносила удары крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ» по объектам террористов в Сирии.

В мае сообщалось, что подлодки Черноморского флота «Старый Оскол» и «Краснодар» отправят на плановый ремонт в Санкт-Петербург в конце 2020 года.