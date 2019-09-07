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Подводная обсерватория бесследно исчезла из запретной зоны на Балтике

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Немецкая подводная обсерватория Boknis Eck таинственно исчезла со дня Балтийского моря в закрытой зоне. Об этом сообщается на сайте Центра океанических исследований имени Гельмгольца GEOMAR (Германия).

Обсерватория была установлена в 2016 году на дне залива Эккернфёрде и помогала ученым следить за изменениями в Балтийском море. 21 августа Boknis Eck перестала передавать данные в центр.

Специалисты сначала решили, что произошел обрыв связи, однако направленные в залив дайверы так и не обнаружили Boknis Eck на дне – металлические стойки обсерватории общим весом более 700 кг исчезли. На месте нашли только разорванный кабель.

Ученые не рассматривают варианты сноса обсерватории штормом и уверены в ее похищении. Однако Boknis Eck находилась в закрытой зоне, куда не пускают лодки и рыболовные суда. Стоимость обсерватории оценивается в 300 тыс. евро.

К расследованию подключилась немецкая полиция.

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