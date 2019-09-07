Черчесов обрадовался освобождению Кокорина и Мамаева
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что рад освобождению Александра Кокорина и Павла Мамаева. По мнению Черчесова, суд был слишком строг по отношению к футболистам. Наставник не исключает возвращения спортсменов в команду.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что рад освобождению Александра Кокорина и Павла Мамаева. По мнению Черчесова, суд был слишком строг по отношению к футболистам. Наставник не исключает возвращения спортсменов в команду.