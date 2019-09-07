Черчесов оценил победу сборной России над Шотландией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал победу своих подопечных над сборной Шотландии (2:1). Его слова на послематчевой пресс-конференции передает «РИА Новости».

Игра состоялась в Глазго в пятницу, 6 сентября.

«Мы начали уж больно вальяжно. Втягивались в игру, а на таком уровне с первых секунд надо быть готовыми», — отметил тренер.

Одержанная победа в матче квалификационного раунда позволяет сборной России претендовать на участие в чемпионате Европы 2020 года, поскольку в своей группе сборная сохранила второе место, уступая лишь бельгийцам.

26 августа Черчесов объяснил, чем руководствовался при выборе футболистов на отборочный турнир чемпионата Европы – 2020 против Шотландии и Казахстана. Как пояснил наставник, команды соперников совершенно разные по стилю игры, и потому он взял не просто футболистов, а тех, кто способен в этих встречах участвовать и соответствовать противнику.