В Казани водитель загоревшегося на ходу автобуса спас пассажиров

В Казани водитель загоревшегося на ходу автобуса смог эвакуировать всех пассажиров и потушить огонь. Об этом в субботу, 7 сентября, сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на Ассоциацию автотранспортных предприятий (АТП) Татарстана.

Водитель, подъезжая к остановке, увидел огонь и оперативно остановив автобус, вместе с кондуктором вывел всех 40 пассажиров.

После этого мужчина взял огнетушитель и самостоятельно потушил пламя.

Отмечается, что причиной пожара стало замыкание электропроводки.

16 августа в Бугульме (Республика Татарстан) пожарные спасли из окна горящей квартиры мужчину. Он был доставлен в больницу.