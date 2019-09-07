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СМИ сообщили о разводе Михаила Ширвиндта с женой

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Телеведущий и кинопродюсер Михаил Ширвиндт развелся с женой Татьяной Морозовой после 30 лет брака. Об этом 6 сентября сообщило издание «Московский Комсомолец» со ссылкой на решение Пресненского суда Москвы.

Об иске о разводе стало известно еще в июле.

Отмечается, что слушание дела проходило в закрытом режиме. Решение о расторжении брака было принято 5 сентября, при этом обе стороны на слушание не явились.

По словам помощника мирового судьи, супруги в самом начале процесса расторжения брака завили, что не хотят участвовать в разбирательстве и попросили решить вопрос о разводе без них.

61-летний Михаил Ширвиндт известен как ведущий передач «Дог-шоу «Я и моя собака» и «Хочу знать».

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