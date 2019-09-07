Volkswagen решил воскресить «Жука» с помощью электродвигателя

Компания Volkswagen планирует предложить владельцам модели Volkswagen Beetle («Жук») переделку их автомашин в электрокары. Об этом сообщается на сайте автоконцерна.

Подрядчиком при переоборудовании машин выступит немецкая компания eClassics. Обновленному «Жуку» установят новый блок аккумуляторов и электромотор от электрического ситикара e-UP, что позволит освободить место в багажнике.

Отмечается, что благодаря новому двигателю, «Жук» сможет разгонятся до 150 км/ч с запасом хода в 200 км.

Сам Volkswagen Beetle давно снят с производства в Европе, последняя машина сошла с конвейера на мексиканском заводе компании летом этого года.

Автоконцерн планирует в будущем оснащать электродвигателями и другие легендарные автомобили — микроавтобус-«хипповоз» Volkswagen T1 и даже Porsche 356.

В начале августа 2019 года глава Bugatti (входит в концерн Volkswagen AG) Стефан Винкельманн заявлял, что компания рассматривает возможность выпуска новой версии Chiron, способной разогнаться до 500 км/ч.