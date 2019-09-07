Прямой эфир

Эстония создаст резерв быстрого реагирования на «зеленых человечков»

0
Фото: TASS/DPA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МВД Эстонии готовится создать резерв внутренней обороны, который будет действовать как группа быстрого реагирования в случае нападения, катастроф или бунтов. Об этом рассказал министр внутренних дел Март Хельме.

По его словам, в резерв численностью 1,5 тыс. войдут люди, прошедшие срочную службу. Члены резерва будут базироваться в разных частях страны и помогать пограничникам и полицейским.

«Речь идет о мобильном резерве. Они будут работать при ротах, по 150 человек. Они должны будут быть готовы оказать поддержку во время бунтов, катастроф, появлении «зеленых человечков». Резерв будет многофункциональным и не связанным исключительно с границей», — цитирует его 6 сентября издание ERR.

При этом Хельме отметил, что Таллин пока не ждет появления «зеленых человечков», но должен быть к этому готов.

5 сентября экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга предложила странам Прибалтике и Польше создать новый военный блок против России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Президент Литвы призвал усилить присутствие НАТО у границ России
Секретную базу американского спецназа обнаружили в Эстонии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019