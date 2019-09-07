Эстония создаст резерв быстрого реагирования на «зеленых человечков»

МВД Эстонии готовится создать резерв внутренней обороны, который будет действовать как группа быстрого реагирования в случае нападения, катастроф или бунтов. Об этом рассказал министр внутренних дел Март Хельме.

По его словам, в резерв численностью 1,5 тыс. войдут люди, прошедшие срочную службу. Члены резерва будут базироваться в разных частях страны и помогать пограничникам и полицейским.

«Речь идет о мобильном резерве. Они будут работать при ротах, по 150 человек. Они должны будут быть готовы оказать поддержку во время бунтов, катастроф, появлении «зеленых человечков». Резерв будет многофункциональным и не связанным исключительно с границей», — цитирует его 6 сентября издание ERR.

При этом Хельме отметил, что Таллин пока не ждет появления «зеленых человечков», но должен быть к этому готов.

5 сентября экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга предложила странам Прибалтике и Польше создать новый военный блок против России.