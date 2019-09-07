В Набережных Челнах женщины подрались в детской поликлинике

В поликлинике Набережных Челнов произошла потасовка между женщинами у кабинета педиатра. Об этом 6 сентября сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в детской городской поликлинике №4 имени Ф.Г. Ахмеровой. Пожелавшая «только спросить» женщина вступила в столкновение с другой женщиной. Очевидцы смогли заснять потасовку на видео.

Как отмечает телеканал, попытавшуюся попасть на прием к врачу женщину прислали с другого участка. Однако при ее попытке пройти в кабинет другие матери отказались ее пускать.

По словам свидетелей, дерущихся получилось разнять только с помощью мужчин. Позже медучреждение опубликовало заявление с извинениями.

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