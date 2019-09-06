Назван защищающий от рака простаты продукт

Ученые из США и Японии нашли продукт, который поможет защититься от наиболее распространенного среди мужчин онкологического заболевания — рака простаты.

В своей работе, опубликованной 4 сентября изданием International Journal of Cancer, они рассказали, что употребление грибов три раза в неделю способно на 17% снизить риск развития опасного заболевания.

Свои выводы они подкрепили исследованиями, в которых приняли участие почти 37 тыс. мужчин в в возрасте от 40 до 79 лет. Ученые в течение 13 лет наблюдали за ними и собирали медицинские данные. Отмечается, что положительный эффект от грибов отчетливо наблюдался у мужчин в возрасте от 50 лет.

По мнению исследователей, антиоксиданты, которые содержатся в таких грибах, как вешенки, шиитаке и маитаке, положительно влияют на организм мужчин.

Ранее главный онколог Минздрава назвал основные факторы развития рака.