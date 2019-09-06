Прямой эфир

На Эльбе при аварии судна с российско-украинским экипажем погиб человек

0
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате аварии грузового судна на реке Эльба в Германии погиб один человек и еще двое пострадали. Об этом 6 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на Германскую службу расследований аварий на море.

Отмечается, что экипаж состоит из 11 россиян и двух граждан Украины.

«Кто может быть среди жертв, россиянин ли это или украинец, я не могу сказать», — отметил представитель ведомства.

По имеющейся информации, в машинном отделении судна, следовавшего в Калининград из Роттердама под флагом Мальты, возник пожар. Возгорание на данный момент уже потушили.

2 сентября стало известно, что у берегов Калифорнии более 30 человек погибли в пожаре на корабле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Теплоход с 50 пассажирами спасли от крушения вблизи Барнаула
Судно с 25 моряками пропало у берегов Индонезии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019