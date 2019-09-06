На Эльбе при аварии судна с российско-украинским экипажем погиб человек

В результате аварии грузового судна на реке Эльба в Германии погиб один человек и еще двое пострадали. Об этом 6 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на Германскую службу расследований аварий на море.

Отмечается, что экипаж состоит из 11 россиян и двух граждан Украины.

«Кто может быть среди жертв, россиянин ли это или украинец, я не могу сказать», — отметил представитель ведомства.

По имеющейся информации, в машинном отделении судна, следовавшего в Калининград из Роттердама под флагом Мальты, возник пожар. Возгорание на данный момент уже потушили.

2 сентября стало известно, что у берегов Калифорнии более 30 человек погибли в пожаре на корабле.