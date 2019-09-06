Кравчук назвал главную ошибку властей Украины

Игнорирование интересов некоторых регионов страны является главной ошибкой украинских политиков в последнее время, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

По его словам, экс-президент страны Петр Порошенко пытался распространить стратегические интересы одного региона на всю Украину, и это было неверным решением.

«Баланс интересов разных регионов страны должен быть учтен. Порошенко <…> хотел интересы, стратегические цели одного региона распространить на всю Украину. Или востока на всю Украину, или запада на всю Украину — это не получится. Люди имеют свои интересы», — приводит его слова 6 сентября телеканал «112 Украина».

Кравчук указал на то, что при принятии законов и решений Киеву стоит прислушиваться к украинским гражданам и соблюдать их интересы.

При этом он выступил за уменьшение числа депутатов Верховной рады, которых сейчас 450.

25 августа Кравчук рассказал, какие два самых главных недостатка были у Петра Порошенко на посту президента.