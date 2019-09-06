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Бразильский министр оскорбил жену Макрона

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Фото: Global Look Press/Marcelo Chello/ZUMAPRESS
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Министр экономики Бразилии Паулу Гедес во время публичного выступления оскорбительно отозвался о первой леди Франции Брижит Макрон, сообщает Bloomberg.

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Политика возмутило то, что СМИ слишком много внимания уделяют комментариям бразильского лидера Жаира Болсонару, ранее критиковавшего деятельность Эммануэля Макрона и внешность его супруги, и не придают значения его достижениям и успехам страны.

«Я вижу в газетах, что он назвал жену Макрона страшной. Он действительно так сказал, и это правда — эта женщина на самом деле безобразна», — заявил Гедес.

Затем, подавив смех, он продолжил: «Не бывает некрасивых женщин. Есть дамы, на которых смотрят с неверного ракурса». При этом чуть позже министр поспешил принести письменные извинения из-за своих слов и назвал произошедшее шуткой.

«У министра не было ни малейшего намерения нанести личное оскорбление», — говорится в опубликованном заявлении.

Ранее Босонару и Макрон вступили в заочную полемику во многом из-за резонансных высказываний бразильского лидера. Так, Болсонару назвал вмешательством в дела страны слова Макрона о лесных пожарах в Амазонии, а затем посмеялся в соцсетях над публикацией с изображением лидеров Бразилии и Франции и их супругами — 37-летней Мишель и 66-летней Бриджит.

Подпись к картинке гласила: «Теперь понятно, почему Макрон преследует Болсонару». Президент Бразилии в ответ написал: «Не унижай парня, ха-ха».

Макрон отреагировал на подобное пожеланием Бразилии президента с более приличным поведением.

Сама Брижит Макрон тоже прокомментировала оскорбления в свой адрес.

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