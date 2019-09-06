Робот «Федор» на корабле «Союз» покинул МКС

Корабль «Союз МС-14» с роботом «Федор» на борту вечером 6 сентября отчалил от Международной космической станции (МКС), в ночь на 7 сентября ожидается его приземление в Казахстане. Прямая трансляция ведется на сайте «Роскосмоса».

Корабль «Союз МС-14» отстыковался от модуля «Звезда».

Ранее в пресс-службе ЦНИИмаш сообщили, что в 23:37 мск ожидается включение двигателя корабля для схода с орбиты. Приземление спускаемого аппарата «Союза МС-14» в 147 км юго-восточнее казахстанского города Жезказган намечается 7 сентября в 00:34 мск, передает «РИА Новости».

Робот «Федор» отправился к МКС 22 августа на ракете «Союз-2.1а» с космодрома Байконур. Корабль «Союз МС-14» должен был пристыковаться к МКС 24 августа, но стыковка была отменена из-за неисправности.

Утром 27 августа «Союз МС-14» с «Федором» со второй попытки успешно пристыковался к МКС. Кроме робота космическое судно доставило на борт МКС около 670 кг сухих грузов.

В настоящее время экипаж МКС состоит из россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана и итальянца Луки Пармитано.