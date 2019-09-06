Адвокат назвал возможную дату обмена заключенными с Россией

Украинский адвокат Валентин Рыбин заявил, что освобождение задержанных лиц, переговоры о котором идут между Киевом и Москвой, может состояться уже 7 сентября.

«Если отсутствие одного из граждан РФ не смущает Российскую Федерацию, то уже завтра», — приводит слова Рыбина агентство УНИАН.

Также он рассказал, что Киев исключил россиянина Руслана Гаджиева из списка на одновременное освобождение задержанных и осужденных лиц между Украиной и Россией.

6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.

Обмен заключенными в формате «35 на 35», дата которого пока согласовывается, должен распространиться в том числе на задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе украинских моряков, в отношении которых возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

Среди россиян, которые должны вернуться на родину, могут оказаться похищенные СБУ Максим Одинцов и младший сержант Александр Баранов, а также Евгений Мефедов, обвинявшийся по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, а после — в сепаратизме.

21 августа сообщалось, что Россия и Украина уже вышли на финальную стадию согласования обмена.