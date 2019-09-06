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Главе ОВД Москвы внесено представление из-за нарушений в «Яме»

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
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Басманная межрайонная прокуратура Москвы внесла представление начальнику ОВД в связи с нарушениями общественного порядка в пространстве «Яма» на Хохловской площади. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на прокуратуру столицы.

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«Басманная межрайонная прокуратура вносила представление начальнику ОВД о необходимости активизации работы полиции по пресечению противоправных действий на данном объекте, которое было рассмотрено и удовлетворено», — сказал собеседник агентства.

Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах уточнил, что несколько руководителей ОМВД по Басманному району Москвы отстранили на время проведения служебной проверки из-за нарушений общественного порядка в «Яме». «Среди них начальник отдела, его заместитель — начальник полиции, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка, начальник тыла», — уточнил он. Проверку в отношении руководителей отдела проводит инспекция штаба Главного управления МВД России по Москве.

Собеседник агентства считает, что место является объектом культурного наследия и нуждается в защите. В то же время там собирается большое количество молодежи, распивающей алкоголь. По его словам, с 1 января было составлено 627 административных материалов о нарушениях в этом месте. Еженедельно, в основном в выходные, сотрудники полиции работают в «Яме», чтобы не допускать нарушения порядка. Однако собеседник добавил, что этого всё равно недостаточно.

В августе Басманная межрайонная прокуратура предлагала установить ограждения и камеры вокруг «Ямы». Однако столичные архитекторы высказались против этого, пояснив, что судьбу общественного пространства должны решить сами горожане.

Амфитеатр на Хохловской площади — «Яма» — был открыт для посетителей 5 июля после ремонта. Московские власти обещали сделать это раньше, но сроки были сорваны из-за неблагоприятной погоды.

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